Производители рыбы Подмосковья могут получить субсидию из регионального бюджета

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявляют отбор заявок на предоставление субсидий из бюджета региона, направленных на поддержку производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мера призвана поддержать сельхозпроизводителей Подмосковья в развитии аквакультуры — важной составляющей агропромышленного комплекса региона. В прошлом году предприятия области произвели 5,1 тыс. тонн товарной аквакультуры, а теперь смогут получить государственную поддержку для дальнейшего наращивания объемов производства. Субсидия позволит компенсировать 20% затрат на приобретение кормов для выращивания рыбы. На реализацию инициативы в этом году выделено 28,5 млн рублей.

Прием заявок начнется 4 мая и продлится до 11 мая включительно, он будет осуществляться на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Для участия сельхозтоваропроизводителям необходимо сформировать пакет документов, подтвердить соответствие установленным требованиям и предоставить данные о плановых показателях выращивания товарной аквакультуры. Познакомиться с порядком подачи заявок и узнать все подробности можно на портале по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.