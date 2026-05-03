Овчинский: в районе Нагорный строят дом по реновации

В Южном административном округе столицы, в районе Нагорный, строится многоквартирный дом на 642 квартиры в рамках городской программы реновации. Здание состоит из пяти секций общей площадью около 60 тыс. кв. м, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Строительный объект расположен по адресу: Криворожская улица, земельный участок 1/3/5. До этого на данной территории находились жилые строения, которые уже расселили и демонтировали, выполняя условия действующей программы реновации.

«Дом на Криворожской улице, построенный по индивидуальному проекту, станет архитектурной доминантой района. Яркие фасады в карминном оттенке с белыми акцентными вертикалями выгодно выделят здание в городской среде. Интересным решением станет рампа, соединяющая жилой корпус с нежилым зданием, в котором будут располагаться коммерческие помещения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что сейчас на площадке возводят монолитные конструкции первого этажа.

Поблизости от новостройки находятся две благоустроенные зеленые зоны — парк Вершинина и Коробковский сад с природными водоемами. Пешком до станции метро «Нагорная» можно дойти за 13 минут. Городской горнолыжный комплекс расположен в 20 минутах ходьбы. Школы, поликлиники, объекты торговли и прочая социальная инфраструктура тоже доступны в пределах пешей доступности.

Здание возводится с применением монолитной технологии и современных инженерных решений, которые позволяют не прерывать стройку и работать в любую погоду круглый год.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подчеркивал, что программа реновации помогает формировать полноценную среду для жизни.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказывал, что свыше 1 тыс. Горожан начнут поэтапный осмотр квартир по реновации в Головинском районе.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».