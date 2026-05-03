В Индии мужчина застрелил мальчика за отказ принести воду

сегодня в 19:57

Мужчина убил ребенка, который не захотел смешивать ему алкоголь с водой в Индии

В индийском штате Уттар-Прадеш мужчина застрелил 9-летнего мальчика. Причиной стал отказ ребенка принести воду. Инцидент произошел 1 мая во время праздничной церемонии, пишет РЕН ТВ .

Родственник отца мальчика распивал спиртное и попросил ребенка принести воды, чтобы смешать ее с алкоголем. Мальчик отказался выполнить просьбу. Пьяный мужчина разозлился, выхватил пистолет и выстрелил ребенку в живот.

На празднике началась паника. Раненого мальчика доставили в больницу, но спасти его не удалось. Он скончался на руках медперсонала.

Подозреваемый скрылся с места преступления, но позже его задержали. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.

