В Индии мужчина застрелил мальчика за отказ принести воду
Мужчина убил ребенка, который не захотел смешивать ему алкоголь с водой в Индии
Фото - © сгенерировано ИИ
В индийском штате Уттар-Прадеш мужчина застрелил 9-летнего мальчика. Причиной стал отказ ребенка принести воду. Инцидент произошел 1 мая во время праздничной церемонии, пишет РЕН ТВ.
Родственник отца мальчика распивал спиртное и попросил ребенка принести воды, чтобы смешать ее с алкоголем. Мальчик отказался выполнить просьбу. Пьяный мужчина разозлился, выхватил пистолет и выстрелил ребенку в живот.
На празднике началась паника. Раненого мальчика доставили в больницу, но спасти его не удалось. Он скончался на руках медперсонала.
Подозреваемый скрылся с места преступления, но позже его задержали. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.