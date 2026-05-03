Трамп не планирует снова переносить визит в Китай

В США заявили, что Трамп не будет откладывать поездку в Китай

Президент США Дональд Трамп не собирался вновь переносить дату своего визита в Китай. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, пишет ТАСС .

Бессент сделал это заявление в интервью телеканалу Fox News. Министр ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Изначально поездка Трампа в Китай была запланирована на конец марта. Однако президент США перенес ее на середину мая.

Причиной переноса стала война против Ирана. Тем не менее, как подчеркнул Бессент, повторного переноса визита не ожидается.

