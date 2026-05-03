В Мытищах обсудили обеспечение безопасности в период празднования Дня Победы

29 апреля на еженедельном городском оперативном совещании был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности в период празднования Дня Победы. Об

День Победы — великий и значимый праздник. Чтобы он прошел спокойно, в Администрации городского округа Мытищи принимают все меры по обеспечению безопасности:

С 1 по 10 мая охрану общественного порядка будут обеспечивать 880 сотрудников правоохранительных органов. Безопасность дорожного движения на контроле ГАИ МУ МВД России «Мытищинское».

Все места воинской славы берутся под круглосуточную охрану сотрудниками войск нацгвардии и представителями добровольных народных дружин.

Ведутся проверки всех мест проведения праздничных мероприятий. Дополнительно будут организованы контрольно-пропускные пункты.

9 мая вводится временный запрет стоянки транспортных средств на парковке ДК «Яуза». Вход зрителей в парк Мира и к Вечному огню будет осуществляться через металлорамки и посты полиции.

В Московской области запрещен запуск дронов и иных беспилотных летательных аппаратов.С 22 апреля на территории Подмосковья введен особый противопожарный режим. Категорически запрещается разводить открытый огонь вне специальных площадок, проводить пожароопасные работы.В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.