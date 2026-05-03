Российские синхронистки выиграли командный турнир на Кубке мира

Сборная России одержала победу в командных соревнованиях по акробатике на третьем этапе Кубка мира по синхронному плаванию. Турнир прошел в китайском городе Сиань, сообщает РИА Новости .

Восемь представительниц России — Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник — заработали 227,9089 балла. Второе и третье места заняли две китайские сборные, которые набрали 212,9576 и 190,2319 балла соответственно.

По итогам медального зачета этапа российская команда расположилась на второй строчке. В активе россиян оказалось три золотых, три серебряных и две бронзовых награды. Лидером стал Китай с пятью золотыми, тремя серебряными и одной бронзой, а третье место досталось Великобритании с двумя золотыми и двумя серебряными медалями.

Спортсмены из России участвовали в турнире под своим флагом и с национальным гимном. 13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла все ограничения для российских атлетов, разрешив им полноценное участие в соревнованиях по водным дисциплинам.

