Центральная детская библиотека Люберец открылась после капитального ремонта

В городском округе Люберцы после капитального ремонта открылась Центральная детская библиотека «Бригантина». Одно из старейших учреждений ведет отсчет с 1937 года. В 1981-м библиотека переехала на улицу Мира, 19, где и находится сегодня, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Работы по капитальному ремонту выполнены при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Бригантину» привели к стандарту «Модельная библиотека». Закуплено новое оборудование и книги, обновлено сценическое пространство.

«Сейчас „Бригантина“ — это центр притяжения для детей и взрослых. Здесь работают 9 клубов по интересам, а участники „Активного долголетия“ осваивают компьютерную грамотность», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

За последние два года в городском округе Люберцы отремонтировали 13 учреждений культуры. Скоро после капитального ремонта распахнет свои двери библиотека им. С. Есенина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.