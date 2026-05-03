Женщина с базукой напугала жителей Североуральска

Жители Североуральска заметили на улице женщину с базукой на плече. Она шла по городу как ни в чем не бывало, неся огромный гранатомет. Фотография разошлась по соцсетям и вызвала бурные обсуждения, сообщает РЕН ТВ .

Позже выяснилась правда: оружие оказалось муляжом. Женщина несла его в местный музей. Базука предназначалась для экспозиции.

Женщина извинилась перед горожанами за то, что могла кого-то испугать своим видом. По ее словам, она этого не хотела. Базуку несла с улицы Молодежной, так как она — подарок музею.

Как выяснилось, жительница Североуральска является ветераном МВД и работает в музее отдела внутренних дел.

