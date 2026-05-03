Под Красногорском в Москва-реке перевернулся катер с детьми

Происшествия

В Подмосковье произошло чрезвычайное происшествие на воде. В районе Красногорска на Москве-реке опрокинулось маломерное судно, на борту которого были 12 человек, в том числе дети, сообщает РЕН ТВ.

Спасателям удалось извлечь из воды в общей сложности 12 человек. Среди пострадавших оказались дети — семеро из спасенных являются несовершеннолетними.

Обстоятельства крушения катера в настоящее время устанавливаются. Известно, что на борту было пять взрослых человек.

Двоих детей пришлось госпитализировать. Остальным пассажирам медпомощь не понадобилась.

Ситуация находится под контролем экстренных служб.

