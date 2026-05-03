Мерц жестко отреагировал на критику здравоохранения от онкобольной женщины

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко ответил женщине, больной раком, во время встречи с гражданами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bild.

Женщина пожаловалась, что не может позволить себе оплату собственных похорон. При этом правительство ФРГ планировало сокращения в сфере здравоохранения, пытаясь повысить зарплаты министрам.

В ответ Мерц поморщился и пять раз подряд повторил слово «никогда». Он заявил, что повышение окладов никем не рассматривается.

Перед этим в Германии предложили законопроект, который повышал зарплату чиновникам на 40 тысяч евро. В случае его принятия зарплата самого канцлера выросла бы на 65 тысяч евро.

