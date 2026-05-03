В Белгородской области после ударов БПЛА ранены шесть человек

Шесть мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили с помощью дронов по нескольким населенным пунктам, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В поселке Октябрьский от взрыва дрона пострадал водитель грузового автомобиля. Он получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения груди и ноги. Мужчину доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где ему оказывают необходимую помощь. Сам грузовик был поврежден.

В городе Шебекино беспилотники атаковали два многоквартирных дома. В результате ранения получила женщина. Врачи диагностировали у нее минно-взрывную травму, баротравму, осколочное ранение ноги и касательное ранение головы. В одном из домов пострадали крыша и припаркованный во дворе автомобиль, в другом — фасад, остекление четырех квартир и еще одна машина.

В Грайвороне дрон ударил по легковому автомобилю, в котором находилась женщина. Она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения спины, ноги и руки. Также повреждения получили три частных дома. Кроме того, в больницу самостоятельно обратились три женщины, пострадавшие днем ранее в поселке Дубовое. Им диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы — госпитализация им не потребовалась.

