Погибла почти вся семья: под Белгородом отец и сын убиты при атаке БПЛА ВСУ

ВСУ убили беспилотником отца и сына в Белгородской области

В Нечаевке Белгородской области украинские боевики нанесли удар беспилотником по гражданской машине, в которой ехала семья из трех человек. Отец и сын были убиты, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В машине ехали женщина, ее супруг и их 21-летний сын. Мужчины получили тяжелые травмы. К сожалению, они погибли.

Гладков выразил соболезнования родным и близким убитых.

Женщина получила баро- и минно-взрывную травмы. Ее отвезли в больницу и оказывают необходимую медицинскую помощь.

