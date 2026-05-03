Погибла почти вся семья: под Белгородом отец и сын убиты при атаке БПЛА ВСУ
Фото - © сгенерировано ИИ
В Нечаевке Белгородской области украинские боевики нанесли удар беспилотником по гражданской машине, в которой ехала семья из трех человек. Отец и сын были убиты, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В машине ехали женщина, ее супруг и их 21-летний сын. Мужчины получили тяжелые травмы. К сожалению, они погибли.
Гладков выразил соболезнования родным и близким убитых.
Женщина получила баро- и минно-взрывную травмы. Ее отвезли в больницу и оказывают необходимую медицинскую помощь.
