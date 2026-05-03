Сбили седьмой и восьмой по счету за сутки летевшие на Москву БПЛА ВСУ

Еще два украинских беспилотника, летевших на Москву, сбили средства ПВО. Их обломки упали на землю, сообщает в канале в МАКС мэр российской столицы Сергей Собянин.

На месте происшествий находятся сотрудники служб.

Первый за 3 мая украинский беспилотник, согласно публикациям Собянина, сбили в 00:24. Второй ликвидировали в 03:18.

Третий уничтожили в 09:56. Четвертый сбили в 10:12. Пятый ликвидировали в 11:18. Шестой уничтожили в 13:15.

По заявлению пресс-службы Минобороны РФ, 12:00 до 16:00 3 мая силы ПВО ликвидировали 75 БПЛА ВСУ над регионами России, в том числе над Московским регионом. Беспилотники были самолетного типа.

