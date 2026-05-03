Звездопад Майские Аквариды достигнет пика в ночь на 6 мая

Широкий максимум красивого метеорного потока Майские Аквариды наступил 3 мая и продлится до 10 числа. В предутренние часы жители России смогут наблюдать за космическим явлением, сообщили в пресс-службе Московского планетария, пишет ТАСС .

Майские Аквариды — это ежегодный поток метеоров из созвездия Водолея. Он активен с 19 апреля по 28 мая, достигая пика примерно в середине этого периода. Максимум потока ожидается в ночь на 6 мая. Астрономы советуют начинать наблюдения уже грядущей ночью.

В планетарии уточнили, что широкий максимум с 3 по 10 мая позволяет увидеть 30 и более метеоров в час. Специалисты назвали Майские Аквариды красивым потоком. Его метеоры быстрые и яркие, они оставляют длинные следы.

Лучше всего звездопад будет видно из Южного полушария Земли, но россияне тоже смогут наблюдать это событие. Самое удачное время для этого — предрассветные часы. Смотреть нужно в сторону юго-восточного горизонта, выбирая место подальше от городских огней.

