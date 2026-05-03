В программе торжеств, посвященных водружению польского флага на Колонне Победы 2 мая 1945 года, полностью отсутствует упоминание о том, что бойцы дивизии имени Тадеуша Костюшко действовали в составе 1-го Белорусского фронта Красной армии. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале .

Дипломат прокомментировала празднование Дня взятия Берлина, которое прошло в столице Германии с участием польских ветеранов и официальных лиц. Подобные действия — попытка современной Варшавы исказить исторические факты и выставить Польшу единственным покорителем столицы Рейха.

Захарова напомнила, что советские и польские солдаты сражались плечом к плечу в составе 1-го Белорусского фронта Красной армии. При этом герои СССР, такие как Владислав Высоцкий, Юлиуш Хибнер и Анеля Кживонь, входили в состав 1-й польской пехотной дивизии. В РФ их памятники надежно охраняются.

По мнению дипломата, нынешние польские элиты намеренно забывают важную роль СССР в том, что Польша вошла в число держав-победительниц и сооснователей ООН. В Польше проводится масштабный снос памятников советским воинам-освободителям.

«Судя по всему, теперь они претендуют на роль единственных покорителей столицы Рейха», — выразила мнение дипломат.

Захарова назвала действия Варшавы очередным фейком.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.