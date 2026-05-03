Трагедия на борту: капитан из Владивостока должен миллионы за гибель мужчины

Жители Владивостока Приморского края начали сбор средств в размере 970 тысяч рублей, чтобы помочь капитану Артему А. покрыть судебные расходы. Мужчина оказался в тяжелом финансовом положении после инцидента в 2022 году, когда с его судна за борт выпал нетрезвый топ-менеджер госкорпорации Иван П., сообщает Mash .

Высокопоставленный гость, предположительно, выпил бутылку водки и проигнорировал требования безопасности. В результате упал за борт, попал под винты и погиб.

Несмотря на то, что в 2023 году Следственный комитет закрыл уголовное дело, подтвердив невозможность предотвращения падения капитаном, в январе 2026 года производство возобновили по требованию вдовы погибшего.

Изначально заявленная сумма иска составляла 17 млн рублей и ежемесячные выплаты по 587 тыс. на троих детей до их совершеннолетия. Однако после апелляции суд снизил требования до 2,7 млн рублей единовременно и 63 тысяч рублей ежемесячно.

Для капитана А., который сам воспитывает двоих маленьких детей, сумма оказалась неподъемной. После трагедии мужчина лишился работы и накопил крупные долги за услуги адвокатов. Земляки решили поддержать капитана, организовав сбор средств, чтобы помочь ему справиться с последствиями длительных судебных разбирательств.

