Более 7,5 тысяч человек в Тверской области остались без света

В Тверской области неделю не могут вернуть свет в 3 тысячи домов

В Тверской области уже неделю без света остаются более трех тысяч домов. Суммарно без электричества находятся 7622 человека, из них более 400 детей, пишет Baza .

Причиной отключений стал апрельский циклон. Он принес в регион мокрый снег и сильный ветер. Из-за наледи и упавших деревьев повредились линии электропередач. Коммунальщики пытались устранить последствия стихии всю неделю, но безуспешно.

«Света нет, связи нет, электричества нет. Следовательно, вся деревня без воды», — рассказала местная жительница, отметив, что все дороги завалены деревьями.

Перебои с электричеством зафиксировали в 17 районах. Самая тяжелая ситуация сложилась в поселке Максатиха — там без света остались 2 тысячи человек. В Калининском и Кимрском районах неделю без электричества находятся несколько населенных пунктов. Жители деревни Перфильево в Сандовском районе пожаловались, что вместе со светом пропала и вода. Улицы оказались завалены деревьями, которые никто не убирал.

Люди не знают, когда подачу электричества восстановят. Точные даты им не сообщают.

