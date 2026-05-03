Более 7,5 тысяч человек в Тверской области остались без света
В Тверской области уже неделю без света остаются более трех тысяч домов. Суммарно без электричества находятся 7622 человека, из них более 400 детей, пишет Baza.
Причиной отключений стал апрельский циклон. Он принес в регион мокрый снег и сильный ветер. Из-за наледи и упавших деревьев повредились линии электропередач. Коммунальщики пытались устранить последствия стихии всю неделю, но безуспешно.
«Света нет, связи нет, электричества нет. Следовательно, вся деревня без воды», — рассказала местная жительница, отметив, что все дороги завалены деревьями.
Перебои с электричеством зафиксировали в 17 районах. Самая тяжелая ситуация сложилась в поселке Максатиха — там без света остались 2 тысячи человек. В Калининском и Кимрском районах неделю без электричества находятся несколько населенных пунктов. Жители деревни Перфильево в Сандовском районе пожаловались, что вместе со светом пропала и вода. Улицы оказались завалены деревьями, которые никто не убирал.
Люди не знают, когда подачу электричества восстановят. Точные даты им не сообщают.
