сегодня в 17:24

На Кадыкчанском разрезе под Магаданом нашли тела четверых погибших

Сотрудники МЧС нашли трупы четырех человек на угольном разрезе в Сусуманском городском округе Магаданской области. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

В г. о. проводят поисково-спасательные работы. На угольном разрезе нашли трупы четырех человек.

Суммарно под завалами могут быть до восьми людей.

Утром 3 мая произошел обвал скальных масс на Кадыкчанском разрезе. На месте происшествия находятся сотрудники МЧС.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.