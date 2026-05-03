Невидимая химия: россиянкам не дают чистить берег Туапсе от нефтепродуктов

В Туапсе не задействуют девушек-волонтеров для очистки от нефтепродуктов берега

Волонтеров в Туапсе Краснодарского края, где произошел разлив нефтепродуктов после пожаров на нефтезаводе и морском терминале из-за атаки ВСУ, не допускают к работам непосредственно на прибрежной территории. Так заботятся о репродуктивном здоровье россиянок, рассказали ТАСС в штабе «Мы вместе».

На участках разлива задействованы исключительно специализированные организации. Добровольцы же выполняют задачи в штабе и занимаются уборкой общественных пространств города.

Ранее «Коммерсант» писал, что администрация Туапсе и краевое управление МЧС ввели запрет на участие женщин-волонтеров в сборе нефтепродуктов на береговой линии. Данное ограничение власти объяснили заботой о репродуктивном здоровье россиянок.

В ГУ МЧС по региону подтвердили, что женщины-добровольцы привлекаются к ликвидации последствий ЧС, однако их распределяют только на определенные виды работ, не связанные с прямым контактом с загрязнением.

Ситуация в прибрежной зоне остается под контролем профильных служб, в то время как волонтерский корпус обеспечивает поддержку инфраструктуры города и работу штаба.

