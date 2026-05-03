Мужчина с ножом караулит жильцов в лифте в Казани

В Казани жители многоэтажного дома столкнулись с необычной и пугающей проблемой. Неизвестный мужчина с ножом каждое утро караулит их в лифте. Этот момент попал на видео, которое опубликовало РЕН ТВ .

По словам очевидцев, сначала он подолгу рассматривал свое отражение в зеркале. После этого он внезапно начинал вести себя агрессивно. В одном из случаев мужчина даже набросился с ножом на собственное отражение. На опубликованных кадрах видно, как злоумышленник размахивал ножом, курил в лифте и корчил гримасы в камеру наблюдения.

Соседи признались, что стали подстраивать свой график, чтобы не пересекаться с ним, особенно в утренние часы. Личность мужчины пока не установили — жители не знают ни его имени, ни причин такого поведения. При этом камеры видеонаблюдения зафиксировали его лицо.

Записи уже передали в полицию. Правоохранители начали проверку. Жильцы надеются, что мужчину скоро найдут, пока он не перешел от странных выходок к реальной угрозе для окружающих.

