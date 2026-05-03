В селе Кучерово сгорели 9 жилых домов и более 60 хозяйственных построек
В Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Происшествие случилось в селе Кучерово, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Красноярскому краю.
Площадь возгорания составила 11 100 квадратных метров. После того как пламя сбили, специалисты приступили к проливке и разбору конструкций. Тушение продолжалось до полной ликвидации.
В результате пожара пострадали девять жилых домов и более 60 хозяйственных построек. Людей, которых эвакуировали из опасной зоны, временно разместили у родственников.
В ликвидации пожара были задействованы порядка 50 человек и 21 единица техники. Работы на месте продолжатся до полной стабилизации обстановки.
