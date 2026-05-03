В селе Кучерово пожар уничтожил 14 домов, 38 человек остались без жилья

38 человек эвакуированы после пожара в селе Кучерово, сгорело 14 домов

В красноярском селе Кучерово произошел крупный пожар. Огонь уничтожил 14 жилых домов. Без крова остались 38 человек. К счастью, никто не пострадал, сообщает РЕН ТВ .

По предварительной версии, причиной мощного пожара стало неосторожное обращение с печкой. Мужчина топил ее в ветреную погоду. Искры перекинулись на хозпостройки, а затем на жилые дома. На опубликованных кадрах видно, что населенный пункт затянут дымкой, некоторые строения на момент съемки еще горели, на месте работали сотрудники МЧС РФ.

В селе организовали пункт временного размещения. Людям помогают с ночлегом и питанием. Местные власти решают вопрос о предоставлении жилья погорельцам. Прокуратура проводит проверку.

Пожарные расчеты быстро прибыли на место. Им удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Жителям оказывают психологическую поддержку.

