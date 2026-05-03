В ЮАР погромы и убийства на фоне протестов против мигрантов

В ЮАР уже несколько дней продолжаются массовые протесты. Ситуация накалилась до предела. Начались погромы, убийства, избиения и грабежи, сообщает РЕН ТВ .

В столице Претории проходят марши против нелегальной миграции. Местные жители выступают против приезжих из других африканских стран. Они считают, что мигранты отнимают рабочие места и создают нагрузку на социальную сферу.

Протестные настроения усиливает растущая безработица. Жители ЮАР винят иностранцев в своих экономических проблемах.

Согласно официальной статистике, в стране проживают около 2,4 миллиона мигрантов. Власти пытаются взять ситуацию под контроль, но протесты не утихают.

Полиция продолжает следить за порядком. Сообщается о многочисленных задержаниях.

