Кофе по цене обеда: на Западе хотят массово бойкотировать Starbucks
Гендиректор Starbucks Брайан Николл объяснил стоимость напитка в девять долларов (около 675 рублей) платой за «премиальное качество». После этого люди на Западе призвали бойкотировать заведения компании, сообщает РЕН ТВ.
По словам главы сети, в цену кофе заложены не только сами ингредиенты, но и сопутствующие факторы. Среди них атмосфера заведения, эстетичный интерьер и разговор с бариста. Николл охарактеризовал такие расценки как формат «доступной роскоши».
Заявления топ-менеджера вызвали резкую критику в обществе. Пользователи соцсетей и СМИ, включая New York Post, обвинили Николла в оторванности от реальности, напомнив о его использовании частного джета.
Массовое недовольство вызвала попытка наделить обычный черный кофе статусом «элитного» продукта на фоне снижения покупательной способности населения.
В ходе подкаста Люка Варгаса Николл также заявил, что так называемая «К-образная» экономика, при которой благосостояние богатых растет на фоне трудностей обычных людей, никак не сказывается на доходах и бизнесе компании.
В ответ на это в социальных сетях начали распространяться призывы к бойкоту Starbucks и переходу в локальные кофейни.
