Кофе по цене обеда: на Западе хотят массово бойкотировать Starbucks

Starbucks хотят бойкотировать на Западе после заявления гендиректора о цене кофе

Гендиректор Starbucks Брайан Николл объяснил стоимость напитка в девять долларов (около 675 рублей) платой за «премиальное качество». После этого люди на Западе призвали бойкотировать заведения компании, сообщает РЕН ТВ .

По словам главы сети, в цену кофе заложены не только сами ингредиенты, но и сопутствующие факторы. Среди них атмосфера заведения, эстетичный интерьер и разговор с бариста. Николл охарактеризовал такие расценки как формат «доступной роскоши».

Заявления топ-менеджера вызвали резкую критику в обществе. Пользователи соцсетей и СМИ, включая New York Post, обвинили Николла в оторванности от реальности, напомнив о его использовании частного джета.

Массовое недовольство вызвала попытка наделить обычный черный кофе статусом «элитного» продукта на фоне снижения покупательной способности населения.

В ходе подкаста Люка Варгаса Николл также заявил, что так называемая «К-образная» экономика, при которой благосостояние богатых растет на фоне трудностей обычных людей, никак не сказывается на доходах и бизнесе компании.

В ответ на это в социальных сетях начали распространяться призывы к бойкоту Starbucks и переходу в локальные кофейни.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.