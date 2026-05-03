Пашинян обсудит с Зеленским, Макроном и лидерами ЕС поддержку Украины

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном, лидером Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими руководителями новые меры поддержки Киева. Поводом для этого стали два крупных саммита, которые пройдут в Ереване 4 и 5 мая, сообщает SHOT .

В армянской столице состоится встреча Европейского политического сообщества, а также первый саммит в формате «Армения — Евросоюз». В эти же дни с государственным визитом в республику прибудет Эммануэль Макрон. Европейские лидеры обратили особое внимание на Армению незадолго до важных выборов, намеченных на 7 июня.

На этих выборах партия Пашиняна «Гражданский договор», которая ориентируется на Запад, столкнется с конкуренцией со стороны пророссийской партии «Сильная Армения». Как полагают наблюдатели, европейские гости попытаются повлиять на исход голосования.

Кроме того, на саммитах обсудят новые способы помощи Украине и возможное ослабление связей между Ираном и Россией. Один из ключевых рычагов — сухопутный маршрут между Тегераном и Евразийским экономическим союзом, который пролегает через Армению.

