Массированный налет на Калужскую область: сбиты 14 БПЛА ВСУ

Утром и днем 3 мая средства ПВО сбили еще 14 беспилотников ВСУ над 10 округами Калужской области. Об этом сообщает в своем канале в МАКС губернатор региона Владислав Шапша.

Украинские БПЛА сбили над Думиничским, Барятинским, Людиновском, Жуковским, Малоярославецким, Мосальском, Медынским, Спас-Деменским, Перемышльским и Сухиническим муниципальными округами. Также воздушный объект ликвидировали на окраине Калуги.

На местах находятся сотрудники служб. Согласно предварительным данным, раненых и разрушений инфраструктуры нет.

По данным пресс-службы Минобороны РФ, с 12:00 до 16:00 силы ПВО перехватили и ликвидировали 75 БПЛА ВСУ над Россией. Их сбили над Калужской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Курской, Тульской областями и Московским регионом.

