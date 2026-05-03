В Прикамье четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов

Вагоны врезались в локомотив и сошли с путей в Пермском крае

В Пермском крае произошло происшествие с грузовым поездом. Четыре вагона сошли с рельсов, сообщает Telegram-канал «112» .

Инцидент случился на путях рядом со станцией Углеуральская. Сначала семь вагонов самопроизвольно покатились по путям. Остановить их удалось только после того, как они врезались в маневровый локомотив.

От удара четыре вагона сошли с рельсов. В результате происшествия был поврежден подвижной состав.

Транспортная прокуратура организовала проверку случившегося. На месте аварии начались восстановительные работы.

