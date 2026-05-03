Дорогое хобби: житель Оренбурга не смог обанкротиться из-за трат на любовницу

Россиянин не смог обеспечить супругу с любовницей и попытался обанкротиться

43-летний мужчина из Оренбурга попытался инициировать процедуру банкротства, не справившись с финансовой нагрузкой от жизни на две семьи. При ежемесячном доходе в 160–180 тыс. рублей мужчина выплачивал 42 тыс. по кредитам и еще крупную сумму переводил любовнице, сообщает Baza

Оренбуржец спросил у юристов, можно ли взять еще один займ, а потом объявить себя банкротом. Он аргументировал нехватку средств расходами на ипотеку, воспитание двоих детей и их образование.

В ходе стандартного анализа транзакций юристы обнаружили систематические переводы некой Марине. Сумма транзакций составляла от 70 до 80 тыс. рублей ежемесячно.

В будущем мужчина признался, что переводит почти половину заработка любовнице. Эти скрытые расходы стали причиной дефицита денег в семье и постоянных конфликтов с супругой.

Специалисты пояснили клиенту, что содержание любовницы не относится к категории необходимых жизненных трат и не является законным основанием для банкротства. Кроме того, выяснилось, что оренбуржец изначально планировал утаить информацию об этих платежах не только от родственников, но и от судебных органов.

