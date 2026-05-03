Удары по 147 районам: Россия поразила транспортные узлы и пункты дислокации ВСУ

ВС РФ нанесли огневое поражение объектам на Украине, используемым в интересах ВСУ. В 147 районах использовались оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники, сообщает пресс-служба Минобороны.

Российские войска атаковали транспортную инфраструктуру, склады боеприпасов, а также площадки для хранения и подготовки к запуску БПЛА ВСУ. Кроме того, целями стали пункты временной дислокации подразделений противника и иностранных наемников, расположенные в 147 различных районах.

За прошедшие сутки российскими средствами защиты были перехвачены и уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

Также силы ПВО сбили 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

