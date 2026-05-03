Турнир сорван: вся команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе над Техасом

Американская команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе над Техасом

В американском штате Техас произошла авиакатастрофа, унесшая жизни всех членов команды по пиклболу из клуба «Амарилло». Спортсмены направлялись на соревнования в город Нью-Браунфелс, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Авиакатастрофа произошла в районе Уимберли.

Перед инцидентом авиадиспетчеры зафиксировали нестандартные маневры самолета, после чего борт пропал с экранов радаров. В момент трагедии была сильная облачность. Вскоре после аварии в том районе началась гроза. По факту инцидента начали официальное расследование для установления всех обстоятельств трагедии.

Жертвами авиакатастрофы стали пять человек — пилот и четверо пассажиров, находившихся в салоне. В связи с гибелью участников организаторы отменили спортивный турнир.

Пиклбол представляет собой развивающийся вид спорта, который объединяет правила тенниса, бадминтона и настольного тенниса.

В игре используются специальные ракетки, а участники перебрасывают через сетку перфорированный полимерный мяч.

