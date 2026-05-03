В Можайске обсудили увековечение имен героев СВО во Всероссийской книги памяти

Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, его заместитель Ольга Спиридонова, председатель Совета депутатов Василий Овчинников, депутат Московкой областной Думы Татьяна Сердюкова и социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова 28 апреля встретились с родными и близкими тех, кто не вернулся из зоны специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В центре внимания — участие Можайского округа во Всероссийском проекте «Книга памяти героев СВО». Решено, что истории можайских бойцов, их подвиги и судьбы займут достойное место в истории страны.

Отдельной темой для обсуждения стало благоустройство Аллеи героев. Год назад там прижился и пошел в рост сортовой красный дуб — живой символ мужества. Участники встречи обсудили, все варианты открытия таблички памяти именно у этого дерева. Чтобы любой прохожий мог остановиться, прочитать имя и поклониться.

Но на этом работа не заканчивается. Чем ближе День Победы, тем плотнее график. Обсудили, как совместно с депутатским корпусом, фондом «Защитники Отечества» и, главное, семьями героев — пройти через памятные мероприятия. Сейчас прорабатываются детали участия в акциях в преддверии 9 Мая и на сам праздник.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.