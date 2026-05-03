В Можайском округе прошел прием граждан с главой муницпалитета

29 апреля глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев провел уже 13-й прием граждан c начала текущего года. В этот раз традиционная встреча с жителями состоялась при участии Можайского городского прокурора Даниила Гаврилова, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе приема были рассмотрены вопросы, связанные с выплатами участникам специальной военной операции, помощи в оформлении документов, а также в сфере земельно-имущественных отношений. По всем темам заявителям даны подробные разъяснения, отдельные обращения взяты в проработку.

Кроме того, в ходе встречи к главе обратилась многодетная семья из деревни Фалилеево по вопросу содержания автомобильной дороги в данном населенном пункте. Совместно с профильными специалистами администрации были определены план и сроки реализации дорожных работ.

Поставлена задача выполнить необходимый объем работ до начала майских праздничных дней с учетом возможных погодных условий. Приемы граждан в администрации Можайского округа продолжаются на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.