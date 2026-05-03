Задержанные поезда в Калининград отправились по маршруту

Движение трех пассажирских поездов, следовавших в Калининград, было восстановлено. Об этом официально сообщили представители Белорусской железной дороги .

В 15:15 поезд № 147 Москва — Калининград отправился со станции Гудогай. Позже в путь также вышли поезда № 29 Москва — Калининград и № 79 Санкт-Петербург — Калининград.

Все это время пассажирам задержанных составов оказывали помощь. Им предоставили питание и питьевую воду, организовали медицинское сопровождение. На станциях Гудогай и Молодечно, где находились поезда, также обеспечили общественный порядок.

В итоге все три поезда продолжили движение к пункту назначения. Пассажиров заверили, что составы следуют своим маршрутом в Калининград.

Поезда задерживались из-за схода грузовых вагонов в Литве.

