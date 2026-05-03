сегодня в 09:50

Поезда из Калининграда опаздывают на 8 часов из-за крушения состава в Литве

В Литве произошла авария на железной дороге. В Каунасском районе сошли с рельсов локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии. Из-за этой аварии движение транзитных поездов в Калининград остановлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Литовские железные дороги».

Из-за происшествия в Литве на территории России задерживаются три пассажирских поезда. Речь идет о составах № 360 Калининград — Адлер, № 148 Калининград — Москва и № 147 Москва — Калининград.

Время задержки достигает 8 часов. Пассажирам оказывают помощь. Им выдается чайная продукция. Сотрудники поездных бригад делают все возможное, чтобы сгладить неудобства.

Движение восстановят после того, как литовские железнодорожники устранят последствия аварии. О сроках пока не сообщается.

Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных сайтах перевозчика. Информация уточняется. Россия продолжает держать связь с литовской стороной. Ситуация остается на контроле. Ожидается, что к вечеру проблема решится, но пока задержки сохраняются.

