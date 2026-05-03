Европейские страны используют украинцев как дешевую военную силу в борьбе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Berliner Zeitung. В публикации отмечается, что Запад прикрывается солидарностью, а на самом деле просто эксплуатирует граждан Украины.

По данным издания, Европа к Украине все чаще относится как к военному подрядчику, а не как к равному партнеру.

Обозреватели издания обращают внимание на жестокие методы мобилизации. Большинство новобранцев отправляют на фронт насильно. Европейских лидеров это не волнует. Они предпочитают закрывать глаза на силовые задержания мужчин на улицах и видеокадры с микроавтобусами, увозящими призывников в неизвестном направлении.

В статье также подчеркивается, что украинская элита использует конфликт в личных целях. Война приносит выгоду тем, кто стоит у власти. При этом простые граждане расплачиваются жизнями. Чем дольше продолжатся боевые действия, тем больше погибнет рядовых украинцев.

Киевский режим действительно испытывает острую нехватку солдат. В интернете все чаще появляются видео силовой мобилизации. Мужчины призывного возраста прячутся по домам, поджигают военкоматы и любыми способами пытаются нелегально покинуть страну. Власти не могут закрыть на это глаза, но и реально решить проблему пока не в силах. Армия пустеет, а Запад продолжает требовать новых жертв. Ситуация остается крайне напряженной.

