До 5 лет колонии: за осквернение георгиевской ленты сурово наказывают

До трех лет колонии грозит тем, кто осквернит георгиевскую ленту в РФ. Если преступление было совершено с использованием СМИ, Сети или группой лиц, то наказание будет суровее — до пяти лет, рассказала ТАСС адвокат Наталья Малиновская.

Она отметила, что закон запрещает осквернение георгиевской ленты. Речь идет о частях 3, 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса России («Реабилитация нацизма»).

В рамках части 3 этой статьи могут оштрафовать на сумму до трех млн рублей. Также предусматриваются обязательные работы до 360 часов, исправительные, принудительные работы до трех лет. Также могут отправить в колонию на срок до трех лет.

По словам адвоката, осквернение георгиевской ленты по части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса России группой лиц или с использованием СМИ, Сети, это отягчающие обстоятельства. В этих ситуациях сумма штрафа, размер наказаний, лишения свободы растут. Размер взыскания составляет от двух до пяти млн рублей. Также лишат свободы на срок до пяти лет.

