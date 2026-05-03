Убийца проснулся: началось извержение активнейшего вулкана Филиппин Майона

На филиппинском острове Лусон в провинции Албай началось извержение вулкана Майон, отличающегося уникальной симметричной формой конуса. Повышенная активность была замечена специалистами Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS) вечером 2 мая, сообщает Life.ru со ссылкой на портал GMA News Online.

Извержение началось с обрыва лавового потока, за которым последовали слабые извержения с выбросом вулканических бомб и формированием смеси пепла, газа, обломков горных пород. Они сошли на четыре километра вниз по склонам.

Стихийное бедствие затронуло как минимум 52 населенных пункта в провинции Албай. Наиболее сильные выпадения пепла зафиксированы в городах Камалиг, Гинобатан, Дарага и Лигао.

В пострадавшие населенные пункты направлены волонтеры Красного Креста для координации помощи, а власти организовали поставку сотен коробок с защитными респираторами. Местным жителям посоветовали плотно закрывать окна и двери, а также использовать маски при нахождении на улице.

В настоящее время вулкану присвоили третий уровень тревоги из пяти возможных. Это указывает на высокую вероятность извержений в ближайшее время.

Высота Майона — 4,2 тыс. метров. Он считается активнейшим на Филиппинах, поскольку за 400 лет извергался более 50 раз. Наиболее разрушительный катаклизм произошел в 1814 году. Тогда погибли 1,2 тыс. человек.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.