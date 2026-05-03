В парке «Патриот» установили камень в память о Черниговском авиаучилище

2 мая 2026 года на территории парка «Патриот» в Подмосковье состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков имени Ленинского комсомола (ЧВВАУЛ). Праздник прошел под руководством Совета ветеранов училища.

В этот день на Аллее памяти военных училищ СССР был торжественно установлен памятный камень, увековечивший историю ЧВВАУЛ. Таким образом выпускники и ветераны отдали дань уважения одному из прославленных авиационных учебных заведений страны.

12 мая 1951 года на черниговском аэродроме приземлился первый самолет Як-18 — именно эта дата была выбрана для проведения торжественного мероприятия. На праздник съехались ветераны-выпускники, представлявшие около 30 различных выпусков училища.

История ЧВВАУЛ

История прославленного учебного заведения уходила корнями в ноябрь 1940 года, когда по приказу Наркома обороны от 6 ноября была сформирована Черниговская военная авиационная школа пилотов — именно с нее началось становление ЧВВАУЛ. Когда грянула Великая Отечественная война, летчики школы немедленно встали на защиту Родины и вступили в сражения с немецко-фашистскими захватчиками. В те тяжелые годы школа пережила немало испытаний: она неоднократно переезжала на новые места базирования, меняла свое название и даже была расформирована, однако впоследствии возродилась вновь.

После окончания Второй мировой войны советское правительство приняло решение об открытии ряда новых военных учебных заведений. Среди них оказалось 57-е военное авиационное училище летчиков ВВС, которое расположилось сразу в двух городах — Чернигове и Городне.

Свое официальное начало училище отсчитывало от директивы Генерального штаба Советской Армии, вышедшей 15 февраля 1951 года, — именно на ее основании был сформирован полноценный учебный авиационный центр.

Спустя несколько лет учреждение претерпело серьезные изменения. Опираясь на приказ министра обороны СССР от 23 мая 1959 года, а также на директиву Главного штаба ВВС от 20 июля того же года, с 1 октября 1959 года оно получило новый статус и было преобразовано в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков. Срок подготовки курсантов при этом составил четыре года.

В 1963 году училище выпустило первых летчиков-инженеров. Спустя пять лет, в октябре 1968 года, учебному заведению было присвоено почетное имя Ленинского комсомола.

Кого подготавливали в ЧВВАУЛ

На протяжении всей своей истории училище готовило летчиков-истребителей на различных типах воздушных судов. Среди них были как машины ранних поколений — У-2 (По-2), И-15бис, И-16, так и более современные — Як-1, Як-7Б, Як-11, Як-18, МиГ-15, МиГ-17, а также реактивные Л-29, Л-39, МиГ-21 и МиГ-23.

Преподавательский и летный состав учебного заведения активно внедрял передовые методики подготовки будущих воздушных бойцов. Училище неизменно держалось в авангарде освоения новейшей авиационной техники. Курсанты второго курса приступали к полетам на МиГ-21, а студенты третьего и четвертого курсов осваивали перспективный фронтовой истребитель МиГ-23 с крылом изменяемой стреловидности.

За десятилетия своей работы училище выпустило тысячи подготовленных летчиков-истребителей, которые стали надежной опорой в защите страны. В числе тех, кто окончил ЧВВАУЛ, были удостоенные звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации, прославленные военные командиры, испытатели авиационной техники и космонавты.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.

