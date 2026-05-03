В Приморье опровергли появление новой «китовой тюрьмы» с белухами

В Приморье заговорили о новой «китовой тюрьме». Блогер из Владивостока снял видео в бухте Парис на острове Русский. Он заметил белух, запертых сетями на небольшом участке воды, который охраняется. Однако в местном океанариуме опровергли появление новой «китовой тюрьмы» и объяснили, что на самом деле происходит на показанном блогером участке, сообщает РЕН ТВ .

По словам блогера, животные находятся в пространстве около 30 метров. Этого крайне мало для их естественной жизни, утверждает мужчина.

Автор ролика подозревает, что таким образом пытаются обойти действующий запрет на вылов белух, дельфинов и косаток. Он считает, что используются формулировки «учебные и культурно-просветительские цели». Блогер уже пытается привлечь внимание зоозащитников. Видео вызвало широкий резонанс.

В Приморском океанариуме информацию о «тюрьме» опровергли. В пресс-службе заявили, что на видео показана база исследования морских млекопитающих. Она работает с 2011 года. Там содержатся четыре белухи и шесть ларг (пятнистых тюленей). Условия, включая размеры вольеров, соответствуют нормам. Других животных в бухте нет.

Представители учреждения подчеркнули, что база давно известна и регулярно появляется в репортажах. Они отрицают наличие какой-либо «тюрьмы».

