Инспекторы идут на место атаки: МАГАТЭ запросило доступ к лаборатории ЗАЭС

сегодня в 16:58

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направили запрос на осмотр лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС, подвергшейся атаке дрона ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации в соцсети Х.

Там генеральный директор агентства Рафаэль Гросси вновь акцентировал внимание на том, что любые удары по ядерным объектам формируют прямые риски для международной безопасности.

Ранее руководство ЗАЭС проинформировало об ударе со стороны ВСУ. Его нанесли при помощи БПЛА по зданию лаборатории, которая отвечает за постоянный мониторинг радиационной обстановки.

В результате атаки никто не пострадал. Критические повреждения оборудования, способные повлиять на работу систем мониторинга, не зафиксировали.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.