Угроза безопасности: БПЛА ВСУ атаковали лабораторию радиационного контроля ЗАЭС

Лаборатория непрерывно следит за радиационным фоном вокруг станции, метеорологическими параметрами и собирает данные для прогнозирования действий в случае чрезвычайных ситуаций.

В пресс-службе ЗАЭС подчеркнули, что подобные действия несут прямую угрозу не только ядерной стабильности, но и всей системе оперативного контроля радиационной обстановки. Нарушение работы лаборатории может существенно затруднить своевременную оценку рисков и замедлить реагирование на возможные инциденты.

В результате атаки ВСУ никто не пострадал, а критически важное оборудование не было повреждено. Запорожская АЭС и все ее технологические системы продолжают функционировать в штатном режиме.

Руководство атомной станции оперативно проинформировало инспекторов МАГАТЭ, находящихся на объекте, о нанесенном Украиной ударе. На текущий момент станция работает в безопасном режиме, обеспечивая выполнение всех необходимых регламентов эксплуатации.

