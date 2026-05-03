Угроза безопасности: БПЛА ВСУ атаковали лабораторию радиационного контроля ЗАЭС
Фото - © РИА Новости
Вооруженные силы Украины атаковали с помощью БПЛА лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Данный объект играет ключевую роль в обеспечении безопасности, сообщает пресс-служба атомной электростанции.
Лаборатория непрерывно следит за радиационным фоном вокруг станции, метеорологическими параметрами и собирает данные для прогнозирования действий в случае чрезвычайных ситуаций.
В пресс-службе ЗАЭС подчеркнули, что подобные действия несут прямую угрозу не только ядерной стабильности, но и всей системе оперативного контроля радиационной обстановки. Нарушение работы лаборатории может существенно затруднить своевременную оценку рисков и замедлить реагирование на возможные инциденты.
В результате атаки ВСУ никто не пострадал, а критически важное оборудование не было повреждено. Запорожская АЭС и все ее технологические системы продолжают функционировать в штатном режиме.
Руководство атомной станции оперативно проинформировало инспекторов МАГАТЭ, находящихся на объекте, о нанесенном Украиной ударе. На текущий момент станция работает в безопасном режиме, обеспечивая выполнение всех необходимых регламентов эксплуатации.
