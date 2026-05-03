ОАЭ спросить забыли: 7 стран ОПЕК+ нарастят добычу в июне без участия Абу-Даби

Объединенные Арабские Эмираты, официально покинувшие ОПЕК с 1 мая, вероятно, не примут участия в переговорах стран-участниц по поводу добровольных ограничений добычи. Об этом ТАСС рассказал источник в одной из делегаций.

Решение по объемам производства нефти на июнь может быть принято уже без учета квоты для ОАЭ.

По информации агентства Reuters, оставшиеся семь государств альянса (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир) уже достигли предварительной договоренности о корректировке добычи. В июне производство нефти будет увеличено на 188 тыс. баррелей в сутки.

До принятия решения о выходе из объединения ОАЭ были постоянным участником ежемесячных консультаций в рамках группы, которую в экспертной среде и СМИ называли «восьмеркой» ОПЕК+.

