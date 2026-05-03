Главу района в Бурятии поймали на охоте на изюбра
В Бурятии задержали главу Закаменского района Сергея Гонжитова. Его заподозрили в незаконной охоте на изюбра — редкого оленя, сообщает РЕН ТВ.
В начале апреля чиновник вместе с водителем отправился на автомобиле Toyota Land Cruiser в охотничьи угодья в местности Айнек-Гол. Там он выследил оленя и застрелил его из нарезного карабина, оснащенного тепловизором.
После этого Гонжитов разделал тушу и поместил ее в багажник машины. Однако ночью его задержали сотрудники пограничного управления. Выяснилось, что разрешения на добычу животного у главы района не было.
В разговоре с журналистами Гонжитов подтвердил, что по факту инцидента уже расследуется уголовное дело.
