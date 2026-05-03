Россия возвращается в период жесткой конфронтации с Европой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, европейские страны мобилизуются. В качестве триггера для этого они используют показную русофобию, отметил представитель Кремля. Европейцы, добавил Песков, готовы тратить большие деньги на военное строительство.

По мнению Пескова, таким образом европейцы пытаются компенсировать выпадение американской оборонной составляющей.

Все это ведет к тому, что Россия возвращается в период очень жесткой конфронтации. В первую очередь это касается отношений с Европой, уточнил он.

