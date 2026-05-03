«Бессмертный полк» без границ: в США и Европе прошли шествия вопреки провокациям

сегодня в 16:03

Акции «Бессмертный полк» прошли в странах Европы, США и Ближнего Востока

Акция «Бессмертный полк» объединила тысячи участников в США, Германии, Нидерландах и Иордании. Соотечественники с георгиевскими лентами, флагами и портретами своих предков-фронтовиков прошли торжественным маршем по улицам зарубежных городов и возложили цветы к военным мемориалам в память о подвиге героев, сообщает Mash .

В американском Вашингтоне шествие сопровождалось попытками срыва со стороны украинских активистов. Они выкрикивали оскорбления и пытались провоцировать участников.

В Германии, во Франкфурте-на-Майне, акция прошла под звуки песни «Катюша», которую хором исполняли собравшиеся. В нидерландском Амстердаме колонна с баннерами и портретами героев проследовала от площади Дам. Люди также пели песни военных лет.

В Иордании памятные мероприятия приняли формат торжественного концерта. Программа была подготовлена при участии «Русского дома в Аммане».

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.