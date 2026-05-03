Овчинский: во Внукове начали монтировать шпунтовое ограждение под дом по реновации

В Новой Москве по программе реновации начались работы по устройству шпунтового ограждения и котлована для строительства дома, общая площадь которого составит более 24 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Здание появится по адресу: улица Труда, земельный участок 1. Ранее на этом месте находились 4 расселенных дома старого жилого фонда — их жителей переселили в рамках реновации.

«Жилой дом будет состоять из двух односекционных корпусов, объединенных в цельное архитектурное пространство за счет благоустройства прилегающей территории. В первом корпусе предусмотрена 181 квартира, во втором — 88. Две квартиры адаптированы для проживания людей с ограниченной мобильностью. Площадь жилых помещений — почти 17 тыс. кв. м», — рассказал Владислав Овчинский.

На нижних этажах строящегося дома создадут комфортную безбарьерную среду. Входные группы с панорамными окнами оснастят домофонами и видеокамерами. Рядом с лифтовыми холлами предусмотрены места для хранения колясок и велосипедов, комната консьержа, а также помещения под коммерцию — там откроются объекты инфраструктуры.

Во дворе между корпусами обустроят детскую и спортивную площадки с резиновым покрытием и надежным оборудованием, зоны отдыха с зелеными насаждениями и лавочками, а также прогулочный маршрут.

Фасады обоих корпусов отделают керамической плиткой в светлых и темных оттенках серого. Ярким акцентом экстерьера станет оформление лоджий в насыщенном зеленом цвете.

Дом находится в пешей доступности от станции МЦД-4 Кокошкино. Электрички в центр Москвы ходят с интервалом 10–20 минут. Рядом работают супермаркеты, кафе, аптеки, медицинские и образовательные учреждения. Благодаря обширной лесопарковой зоне в окрестностях всегда сохраняется чистый воздух.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что реновация формирует полноценную городскую среду для жизни. Ранее заммэра Владимир Ефимов сообщал, что более 1 тыс. москвичей в Головинском районе начнут поэтапный осмотр новых квартир.

В Москве активно развивается и ускоряется программа реновации. В прошлом году ввели в эксплуатацию рекордные 2,3 млн кв. м жилья. Это 119 домов, в которых оборудовали более 35 тыс. квартир. Всего в программу включено 5176 старых домов, жители которых переедут в современные новостройки.

Москва остается одним из российских лидеров по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».