«Роскосмос» опубликовал фото летящего корабля «Прогресс МС-34»

Стыковка корабля с модулем «Звезда» российского сегмента МКС прошла в штатном режиме. На весь путь до станции у грузовика ушло около двух суток.

Стыковочный маневр был выполнен полностью в автоматическом режиме без участия экипажа. Корабль доставил на борт станции необходимые грузы для космонавтов.

Прибытие «Прогресса МС-34» зафиксировал на фотографии космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Снимки подлетающего грузовика были сделаны непосредственно с борта МКС. На них видно, что во время полета корабль менял положение, приближаясь к МКС.

