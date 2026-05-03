«Роскосмос» опубликовал фото летящего корабля «Прогресс МС-34»
Фото - © Telegram/Роскосмос
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-34» успешно добрался до Международной космической станции (МКС). Запуск транспортного средства состоялся 26 апреля с космодрома Байконур. «Роскосмос» показал кадры пролетающего корабля.
Стыковка корабля с модулем «Звезда» российского сегмента МКС прошла в штатном режиме. На весь путь до станции у грузовика ушло около двух суток.
Стыковочный маневр был выполнен полностью в автоматическом режиме без участия экипажа. Корабль доставил на борт станции необходимые грузы для космонавтов.
Прибытие «Прогресса МС-34» зафиксировал на фотографии космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Снимки подлетающего грузовика были сделаны непосредственно с борта МКС. На них видно, что во время полета корабль менял положение, приближаясь к МКС.
