Крысы захватили ЖК «Саларьево Парк» в Новой Москве

В Новой Москве грызуны захватили жилой комплекс «Саларьево Парк». Крысы появились во дворах в конце февраля, когда начал таять снег. Сначала их норы заметили у мусорных баков. Потом грызуны перебрались к подъездам и детским площадкам, а теперь местным жителям страшно выходить из подъездов, сообщает SHOT .

Причиной нашествия стал мусорный коллапс. В вышеуказанном ЖК месяцами не вывозили отходы. Они копились прямо во дворах. Управляющая компания игнорировала жалобы жильцов. В настоящее время больше всего крыс живет возле контейнеров. Люди боятся выносить мусор. Одна из жительниц рассказала, что крыса залезла в ее машину и перегрызла проводку.

Жильцы регулярно обращаются в управляющую компанию. Там отвечают, что проводят дератизацию. Но, по словам местных, это не помогает. Крыс становится только больше. Люди опасаются инфекций. Грызуны переносят более 80 опасных заболеваний. Заразиться можно, даже просто вдохнув пыль с их выделениями.

Похожая ситуация уже была у соседних домов. Тогда, по словам жителей, проблему начали решать, только когда крысы проникли в квартиры. Сейчас люди боятся повторения. Они требуют от властей и управляющей компании срочных мер. Пока же дворы ЖК продолжают оккупировать грызуны, а ситуация остается напряженной.

