От Сочи до Стамбула: какие рейсы не смогли приземлиться во Внуково

сегодня в 14:34

В аэропорту Внуково не могли сесть около 10 самолетов

Около 10 самолетов не смогли сесть в аэропорту Внуково из-за введенных ограничений. Их вводили для обеспечения безопасности, рассказали ТАСС в аэропорту.

Около 10 рейсов, летевших во Внуково, сели в иных воздушных гаванях.

С проблемой столкнулись пассажиры рейсов из Антальи, Стамбула, Тбилиси, Когалыма, Баку, Сочи, Еревана, Хургады и Краснодара. Воздушные судна сели в аэропортах Жуковский, Шереметьево и Домодедово.

Во Внуково были введены ограничения на прием и отправку самолетов. В Московском регионе с утра сбивали БПЛА ВСУ, летевшие на столицу.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.