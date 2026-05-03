От Сочи до Стамбула: какие рейсы не смогли приземлиться во Внуково
В аэропорту Внуково не могли сесть около 10 самолетов
Около 10 самолетов не смогли сесть в аэропорту Внуково из-за введенных ограничений. Их вводили для обеспечения безопасности, рассказали ТАСС в аэропорту.
Около 10 рейсов, летевших во Внуково, сели в иных воздушных гаванях.
С проблемой столкнулись пассажиры рейсов из Антальи, Стамбула, Тбилиси, Когалыма, Баку, Сочи, Еревана, Хургады и Краснодара. Воздушные судна сели в аэропортах Жуковский, Шереметьево и Домодедово.
Во Внуково были введены ограничения на прием и отправку самолетов. В Московском регионе с утра сбивали БПЛА ВСУ, летевшие на столицу.
