Усыпили дротиком: в Индии разъяренный слон разгромил авто и затоптал водителя

Слон забил мужчину ногами и перевернул авто на храмовой церемонии в Индии

В индийском штате Керала разозленный слон, которого доставили для церемонии благословения в индуистском храме Махавишну, сорвался с цепи и набросился на машину. Он насмерть затоптал мужчину, сообщает РИА Новости со ссылкой на британское Sun.

Слон хоботом атаковал стоящую на парковке машину, перевернув авто на бок. Животное вонзило бивни в дверцу.

Агрессивный слон крушил все, до чего мог дотянуться, на протяжении двух часов. Он насмерть затоптал 40-летнего мужчину из города Коллам. Мужчина привез животное к храму.

Затем слон длительное время стоял рядом с трупом.

Во время погрома ранение получил еще один человек. В конце концов животное усыпили дротиком.

В тот же день в храме Кудалманикьям в Иринджалакуде случилось похожее происшествие. Слон забил ногами 25-летнего помощника дрессировщика. Мужчина погиб по пути в больницу.

